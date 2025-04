Ladrão entra na igreja pedindo água, rende pastor e rouba carro em assentamento da Capital

Um pastor foi roubado enquanto estava com a sua família na igreja que fica situada no assentamento Caroline às margens da BR-040 em Campo Grande.

Após o roubo o pastor acionou a Polícia Militar informando que um homem havia chegado na igreja pedindo água e quando a vítima atendeu ao pedido o autor encostou a faca em seu abdômen informando o assalto e pegou a chave do carro um Corsa Classic.

A vítima possui o rastreador do carro e junto com os militares encontrou o veículo e o autor do roubo, identificado como Laércio Lemes, 46 anos, na Rua Três Marias cruzamento com a Rua General Benedito Xavier, região da Vila Marli.

O homem resistiu a abordagem e foi levado algemado e levado a Depac Cepol, onde o caso foi registrado como roubo com emprego de arma branca. O veículo foi recuparado ao dono.

