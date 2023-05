Ladrão esconde arma em saco de lixo e atira em motociclista no Panorama

Motociclista, de 33 anos, foi baleado no final da manhã desta quinta-feira (4) ao reagir a um assalto na Rua Londrina, no Jardim Panorama, em Campo Grande. O autor ‘guardava’ a arma dentro de um saco de lixo.

Conforme o boletim de ocorrência, a vítima contou a Polícia Militar que estava parado na rua quando o homem se aproximou exigindo que a moto e o celular fossem entregues. De imediato, ele se negou a fazer isso.

Motivado a ficar com os pertences da vítima, o suspeito tirou a arma, tipo espingarda, de um saco de lixo efetuando um disparo logo em seguida. O tiro acertou o braço esquerdo do motociclista.

O Corpo de Bombeiros chegou a ser acionado, mas como estava com muita dor, à vítima aceitou ser transportada por populares até o CRS Tiradentes, onde recebeu os atendimentos médicos iniciais. Com suspeita de fratura no braço, ele seria transferido para a Santa Casa.

Ainda de acordo com o boletim de ocorrência, o motociclista informou a polícia que o assaltante estava usando um casaco escuro de manga longa, boné preto, é magro e baixo.

O caso foi registrado na Depac (Delegacia de Ponto Atendimento Comunitário) Cepol, como roubo.

