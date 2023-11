Ladrão faz 'limpa' em supermercado e leva até caminhão para transportar mercadorias

Homem, que não teve a identidade divulgada, foi preso durante a tarde de quarta-feira (8) depois de fazer um ‘limpa’ m um supermercado de Bonito e ainda furtar o caminhão do depósito para carregar os itens.

Conforme a Polícia Civil, o autor entrou em um supermercado, localizado na Vila Donária, durante a madrugada e subtraiu vários produtos, entre os quais estão alimentos, garrafas de água, bebidas alcoólicas, ventiladores e uma caixa térmica.

Ele ainda furtou ferramentas de uma obra que está sendo realizada no estabelecimento e um caminhão pequeno do depósito do estabelecimento, o qual ele utilizou para carregar os bens furtados.

O ladrão teria utilizado um alicate para romper o cadeado do portão do supermercado, para poder fugir do local com o caminhão e os objetos subtraídos.

Chegando para trabalhar, por volta das 5h30 da madrugada, funcionários do supermercado notaram o furto e alertaram a Polícia Civil.

Por volta das 6h, o caminhão do supermercado foi achado em uma rua do bairro Vila Marambaia. Com base nas imagens das câmeras de segurança do estabelecimento, foi possível identificar o autor.

Ainda de acordo com as informações policiais, o homem é conhecido por cometer crimes semelhantes na região. Durante investigações, equipe da Polícia Civil recebeu a informação de que o autor estaria alugando um quarto em um imóvel localizado no bairro Vila América. No local, equipe encontrou o autor e os bens furtados do supermercado.

Ao ser preso, o homem confessou os crimes. Ele deve responder por furto qualificado, pelo rompimento de obstáculo à subtração da coisa, e majorado, em razão de ter sido cometido durante o repouso noturno.

Os bens subtraídos foram apreendidos e devolvidos ao supermercado.

