LadrÃ£o filmado em assalto tenta devolver celular roubado e acaba preso

Um ladrão acabou preso ao se enganar durante um assalto no domingo (8), e deixar o próprio celular com a vítima, achando que estava devolvendo o aparelho roubado por ele. Caso aconteceu em Várzea Grande, no Mato Grosso.

Segundo a Polícia Militar, o ladrão tentou devolver o celular depois de constatar que a câmera de segurança da casa da vítima flagrou a ação criminosa e estava viralizando nas redes sociais.

A vítima contou que estava na frente de sua residência por volta das 12h de ontem, quando o assaltante que estava em uma motocicletao a abordou e exigiu o celular, o relógio e em seguida fugiu em alta velocidade.

Porém, por volta das 20h, o criminoso retornou até o local no intuito de devolver o aparelho, mas acabou entregando o dele e levando novamente o da vítima.

A Polícia Militar foi acionada e, enquanto conversava com a esposa da vítima, a mãe do ladrão ligou no celular, dizendo que o filho retornaria mais uma vez para fazer a troca dos celulares.

Quando o criminoso chegou ao local, acabou sendo abordado e preso. Questionado a respeito da arma que usou no assalto, ele disse que havia jogado em um matagal. Os policias ainda realizaram buscas pelo armamento, mas não o encontraram.

O bandido foi encaminhado para a Central de Flagrantes, onde foi constatado que ele deveria estar sendo monitorado por tornozeleira eletrônica, no entanto o sistema apontou que ela estava desligada.

