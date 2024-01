'Ladrão formiguinha': Homem invade escola para comer doces em Sete Quedas

Um ladrão, ainda não identificado, invadiu a Escola Estadual Quatro de Abril para comer doces da geladeira durante a noite de segunda-feira (22), na cidade de Sete Quedas. Ele ainda danificou o local e revirou a cozinha.

Conforme o boletim de ocorrência, os funcionários da manhã chegaram e logo perceberam que a porta principal estava aberta, na sequência viram a da cozinha arrombada. A tela de proteção do cômodo havia sido danificada e o vidro da janela foi quebrado.

Ao verificar o local, eles encontraram a cozinha toda revirada. Quem entrou no local consumiu alimentos da geladeira, como: leite condensado, creme de leite, refrigerantes e doces diversos. Além disso, quebraram uma ampola de insulina, avaliada em R$ 656,00 a dose.

Fora os danos e os produtos consumidos, uma caixinha de som foi furtada. A Perícia Técnica não chegou a ser acionada, pois a cena do crime não foi preservada pelos trabalhadores.

A escola tem câmeras, mas as internas não estavam funcionando durante o ocorrido e as externas precisam da autorização da central de monitoramento para serem liberadas. A diretora acredita que as imagens possam ajudar a identificar quem entrou na instituição.

O valor do prejuízo ainda não havia sido calculado até o registro policial ser feito. O caso foi registrado como furto, majorado se praticado durante o repouso noturno, na Delegacia de Polícia Civil.

Deixe seu Comentário

Leia Também