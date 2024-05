Ladrão furta bicicleta de residência e apanha da população em Campo Grande

Ladrão, de 36 anos, que não teve a identificação revelada, foi preso em flagrante durante a madrugada desta segunda-feira (20), após furtar uma bicicleta de uma residência na Vila Duque de Caxias, em Campo Grande. No entanto, ele foi perseguido pelos moradores da casa e pela população, sendo detido na Avenida Júlio de Castilho e levando uma surra.

Segundo consta no boletim de ocorrência, os moradores estavam dormindo e escutam um barulho vindo da garagem e ao verificarem o que estava acontecendo, visualizaram o vulto do ladrão e quando abriram a porta, viram o criminoso levando a bicicleta que era da filha do casal.

Na sequência eles saíram correndo na tentativa de conter a fuga do ladrão, que ganhou apoio de outros moradores que também iniciaram a perseguição contra o indivíduo, quando conseguiram detê-lo em frente a um banco na Avenida Júlio de Castilho.

A Polícia Militar foi acionada pelas testemunhas e assim que chegou pelo local, levaram o ladrão para a delegacia, notando que ele tinha algumas escoriações pelo corpo e lesão na boca, devido às agressões sofridas por populares.

O caso foi registrado como furto na delegacia de plantão.

