Polícia

Ladrão furta carteira, mas é pego ao usar cartão em conveniência do Nova Campo Grande

O suspeito acabou sendo pego em flagrante e detido

27 outubro 2025 - 16h41Brenda Assis
Caso foi registrado na Depac CepolCaso foi registrado na Depac Cepol   (Brenda Assis)

Um ladrão de 38 anos foi preso após furtar uma carteira e utilizar um dos cartões da vítima em uma conveniência localizada na Avenida Dois, na região do Bairro Nova Campo Grande. O caso aconteceu durante a noite de domingo (26).

Conforme as informações policiais, as equipes foram acionadas para atender um caso de furto. Ao chegar no endereço indicado, a vítima detalhou que teve a carteira furtada e recebeu em seu celular uma notificação de compra, realizada com seu cartão de crédito.

Diante da situação, os policiais conseguiram características do suspeito e realizaram diligências na região, até encontrarem o rapaz próximo de outro estabelecimento.

O suspeito acabou sendo pego em flagrante e detido. Reclamando de dores, antes de ser encaminhado para delegacia o homem precisou ser levado para Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Santa Mônica, onde foi medicado.

Diante da situação, o caso foi registrado como furto na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol.

