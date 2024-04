Ladrão furta comércios e gasta R$ 2,3 mil com drogas e 'prostitutas' em Chapadão

Homem, de 36 anos, foi preso depois de cometer furtos em vários comércios da cidade de Chapadão do Sul, durante a noite de terça-feira (9). Ele chegou a gastar R$ 2,3 mil com drogas e programas com prostitutas no município.

Conforme o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi chamada para atender um caso de furto, em uma loja, onde dois celulares e mais R$ 2 mil haviam sido levados. No local, o dono do estabelecimento apontou que a porta da frente havia sido arrombada.

Enquanto o caso era atendido, as equipes tiveram informações a respeito de um rapaz, que estava apanhando de populares, pois ele seria o suspeito de cometer vários crimes na região. Ao chegar, os policiais encontraram o rapaz caído ao chão, com as mãos amarradas e vários machucados pelo corpo.

Para os policiais, ele disse que gastou o dinheiro com drogas e programas com prostitutas. Diante das informações, os militares prenderam o homem, mas antes precisaram encaminhá-lo para uma unidade de saúde, onde recebeu atendimento médico.

O caso foi registrado na 1° Delegacia de Polícia Civil, onde o caso foi registrado furto qualificado com destruição ou rompimento de obstáculo e furto, majorado se praticado durante o repouso noturno.

