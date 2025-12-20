Ladrão invade casa após tocar campainha e furta chaves no Vilas Boas

Uma residência no bairro Vilas Boas, em Campo Grande, foi alvo de furto na noite de sexta-feira (19). Antes de invadir a casa, o criminoso teria sido visto tocando a campainha.

Segundo informações do boletim de ocorrência, a moradora de 42 anos, ela havia saído por volta das 19h40 para jantar na casa de amigos próxima à residência. Por volta das 23h15, recebeu uma notificação pelo celular informando que o alarme da casa havia disparado. Minutos depois, recebeu outra mensagem mostrando que o alarme havia sido desarmado pelo controle, que estava dentro do imóvel.

Ao chegar em casa com o esposo e as filhas, a família percebeu que o portão estava aberto, mas não teve coragem de entrar sozinha e aguardou dentro do carro. Após tentativas de contato com a Polícia Militar sem resposta imediata, uma amiga policial civil foi até o local e confirmou que o autor do furto já havia fugido.

Durante a vistoria, foi constatado que todos os cômodos da residência estavam revirados. Entre os itens levados estão o controle do alarme e o molho de chaves, o que preocupa a vítima, que teme uma possível nova invasão. Também foi encontrada uma faca de cozinha sobre a cama de um quarto, que possivelmente foi retirada pelo autor para se proteger caso fosse surpreendido.

Testemunhas relataram ter visto um homem tocando a campainha da residência próximo ao horário do arrombamento. O caso segue em investigação para localizar o suspeito e recuperar os bens subtraídos.

O caso foi registrado na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol e será investigado pelas autoridades policiais.

