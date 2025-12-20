Menu
Polícia

Ladrão invade casa após tocar campainha e furta chaves no Vilas Boas

Ele fugiu antes da chegada dos moradores, que estavam jantando em um imóvel de amigos na vizinhança

20 dezembro 2025 - 13h11Brenda Assis
Caso foi registrado na Depac CepolCaso foi registrado na Depac Cepol   (Brenda Assis)
Dr Canela

Uma residência no bairro Vilas Boas, em Campo Grande, foi alvo de furto na noite de sexta-feira (19). Antes de invadir a casa, o criminoso teria sido visto tocando a campainha.

Segundo informações do boletim de ocorrência, a moradora de 42 anos, ela havia saído por volta das 19h40 para jantar na casa de amigos próxima à residência. Por volta das 23h15, recebeu uma notificação pelo celular informando que o alarme da casa havia disparado. Minutos depois, recebeu outra mensagem mostrando que o alarme havia sido desarmado pelo controle, que estava dentro do imóvel.

Ao chegar em casa com o esposo e as filhas, a família percebeu que o portão estava aberto, mas não teve coragem de entrar sozinha e aguardou dentro do carro. Após tentativas de contato com a Polícia Militar sem resposta imediata, uma amiga policial civil foi até o local e confirmou que o autor do furto já havia fugido.

Durante a vistoria, foi constatado que todos os cômodos da residência estavam revirados. Entre os itens levados estão o controle do alarme e o molho de chaves, o que preocupa a vítima, que teme uma possível nova invasão. Também foi encontrada uma faca de cozinha sobre a cama de um quarto, que possivelmente foi retirada pelo autor para se proteger caso fosse surpreendido.

Testemunhas relataram ter visto um homem tocando a campainha da residência próximo ao horário do arrombamento. O caso segue em investigação para localizar o suspeito e recuperar os bens subtraídos.

O caso foi registrado na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol e será investigado pelas autoridades policiais.

