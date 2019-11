Ladrão invade casa e tenta roubo com facão

Em patrulhamento, a polícia militar se deparou com populares pedindo ajuda no cruzamento da Av. Ernesto Geisel com a rua José Paes de Farias. Marcos Roberto Silva Garcia teria tentado roubar uma mulher utilizando um facão de cabo preto, bem enferrujada e estaria fugindo.

De acordo com a vítima Juliet Vitoria, ela estaria dormindo em sua casa quando acordou, com os gritos da vizinha Karla Karoline avisando a presença do ladrão. Juliet não chegou a visualizar o autor, pois o mesmo já havia pulado pelos fundos da casa.

O autor veio a causar danos na cerca elétrica da casa de Fernando Luiz Cavalcanti Braga, que informou que o ladrão teria pulado em sua residência também. A testemunha Karla afirma que reconhece o autor de furtos anteriores na região.

Com o autor localizado, foi necessário o uso de algemas para contê-lo, devido ao receio de fuga e visando resguardar a integridade física do autor, das testemunhas e da equipe policial. Foi levado a Depac centro.

O facão utilizado foi encontrado as margens do córrego.

Deixe seu Comentário

Leia Também