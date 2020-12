Motorista desaparece depois de sequestro relâmpago

Um assalto ocorrido na madrugada de sexta-feira (4) em Dourados deixou familiares preocupados e foi registrado na delegacia. Na ação, o criminoso entrou no carro anunciando o roubo e após deixar o pai do motorista na casa de uma filha, desapareceu com ele e o veículo.

De acordo com o boletim de ocorrência, o roubo teve início na rua Honduras, no Parque das Nações. Valdeci Dourado, 49 anos, se deslocou até a casa do pai, Edvaldo Dourado, 72 anos, para leva-lo até a van que o transportaria até Campo Grande para retorno de consulta após cirurgia de catarata.

Ao se aproximar de uma funilaria na mesma rua, o suspeito se aproximou e armado de uma pistola abordou o veículo, ordenando ao idoso se sentar no banco traseiro. Logo em seguida o trio seguiu até o município de Vicentina onde o ladrão teria abastecido o carro e mandado retornar a Dourados. Edvaldo foi deixado na casa de uma filha na região do Residencial Roma, enquanto Valdeci e o homem seguiram rumo BR-163.

Eles estavam em um Ford Ka prata, que foi encontrado na manhã de hoje por populares as margens do Rio Dourados, na BR-163. Valdeci continua desaparecido, sem dar notícias para a família e com o celular desligado.

O caso foi registrado a princípio como roubo na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário e segue em investigação.

