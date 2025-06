Ladrão leva surra de moradores do Coronel Antonino após furtar carro

Ladrão, de 34 anos, foi preso momentos depois de ser acusado de furtar um veículo e apanhar de moradores do Bairro Coronel Antonino, em Campo Grande. O caso aconteceu na noite de domingo (29).

Conforme o registro policial, a Força Tática da 11ª CIPM (Companhia Independente da Polícia Militar) foi acionada para atender um caso de furto, onde um dos suspeitos estava sendo agredido por moradores no cruzamento da Avenida Norte com a Rua São Luís Gonzaga.

Ao chegar, encontraram o homem perto de um Volkswagen T-Cross e seu proprietário. A vítima detalhou que o carro estava estacionado na Rua Volpi, quando foi subtraído. Posteriormente, o suspeito e seu comparsa, que o deixou sozinho momentos antes do flagrante, andaram por várias ruas do bairro Estrela do Sul, chegando a parar em uma conveniência para usar o cartão do rapaz, que havia ficado no veículo.

No entanto, ele não teria conseguido disfarçar durante a compra e levantou suspeita, fazendo o proprietário do estabelecimento acionar o dono dos cartões.

Não explica no boletim de ocorrência em que momento do suspeito começou a ser agredido pelos moradores. Apenas que ele ficou com algumas lesões pelo corpo, mas recusou atendimento médico.

Para a equipe policial, o rapaz confessou o crime, dizendo que o comparsa saiu do veículo pouco antes de ele ser pego no estabelecimento.

Diante da situação, ele acabou sendo preso e encaminhado para a DEPAC (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol, onde o caso foi registrado como furto qualificado mediante concurso de pessoas.

