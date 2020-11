Ladrão leva tiro nas pernas após tentar assaltar comerciante na capital

Ladrão ainda não identificado tentou assaltar lanchonete na noite desta terça-feira (3) no bairro Lagoa Park, na Capital e é baleado com pelo menos 4 tiros pelo dono do comércio.

Conforme apurado pelo JD1 Notícias, ele tentou assaltar a lanchonete e fugir na moto do entregador. No momento em que tentava sair do lugar, o comerciante correu para dentro e pegou a arma. Depois de uma troca de tiros entre eles, o dono do local acertou o bandido que ficou caído no chão.

Os documentos da arma foram apresentados aos policiais, que foi levada como prova.

A Polícia Militar, SAMU e Corpo de Bombeiros estão local fazendo os procedimentos legais e atendendo o ladrão que está ferido. Ninguém além do bandido se machucou.

Deixe seu Comentário

Leia Também