Ladrão não consegue furtar residência e morre eletrocutado ao tentar fugir

Sarah Chaves, com informações da Rádio Positiva

Um ladrão de aproximadamente 25 anos, morreu eletrocutado na madrugada desta quinta-feira (13), ao tentar fugir da residência de um casal brasileiro no Paraguai, onde cometeu o crime.

De acordo com a Rádio Positiva, o ladrão entrou na casa para furtar e ao ser descobertos pelo prorprietários dentro do imóvel ele subiu na vedação do poste de energia para escapar.

Porém para o azar do bandido, o poste e o portão estavam eletrificados, e ao sofrer o choque o autor teve uma das coxas presas por uma das pontas da vedação do portão.

A polícia não conseguiu idetificar o jovem, pois ele não carregava documentos.

