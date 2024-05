Ladrão pede para saber as horas, rouba celular e esfaqueia jovem no Tiradentes

Depois que um rapaz, de 21 anos, foi esfaqueado durante um crime de latrocínio na madrugada de quarta-feira (1°), na esquina entre as Ruas Avalon e Coronel Salustiano Lima, Bairro Tiradentes, em Campo Grande, as autoridades prenderam o autor.

Conforme as informações iniciais, no momento do roubo o autor perguntou as horas para a vítima, que ao pegar o celular acabou tendo o aparelho roubado. Para não deixar barato, o jovem perseguiu o ladrão.

Porém, ao ser alçando, o homem desferiu dois golpes de faca no tórax da vítima, perfurando seu pulmão. Depois disso, o autor fugiu correndo enquanto o jovem era socorrido e levado para a Santa Casa, onde está internado.

Na última quinta-feira (2), a Polícia Civil, por intermédio da DERF (Delegacia Especializada de Roubos e Furtos), foi informada sobre a tentativa de latrocínio. Os policiais conseguiram identificar o autor, descobrindo que ele possuí várias condenações por roubo e furto qualificado e está em liberdade condicional.

No período da tarde, por volta das 16h, os policiais o encontraram escondido embaixo de uma cama e sob o efeito de drogas no imóvel localizado na Rua Marques de Pombal, Bairro Tiradentes, vestindo as mesmas roupas utilizadas durante o crime. Ele estava com a faca na cintura.

O autor confessou o crime e foi preso em flagrante pela prática de tentativa de latrocínio, tendo a autoridade policial representado por sua prisão preventiva.

