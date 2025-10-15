Menu
Menu Busca quarta, 15 de outubro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Polícia

Ladrão que espancou e roubou R$ 1,6 mil de idoso de 82 anos é preso na Capital

Derf localizou e prendeu o suspeito na mesma região onde o crime ocorreu

15 outubro 2025 - 07h50Luiz Vinicius
Calçado usado no dia do crime e a faca usada para agredir a vítimaCalçado usado no dia do crime e a faca usada para agredir a vítima   (Divulgação/PCMS)

Ladrão, que não teve a identificação, foi preso durante a tarde desta terça-feira, dia 14 de outubro, sob acusação de ter espancado um idoso, de 82 anos, e roubado cerca de R$ 1,6 mil da vítima, no Jardim Nhanhá, em Campo Grande, no último domingo, dia 12.

A ação policial foi desenvolvida pela Derf (Delegacia Especializada de Repressão a Roubos e Furtos), que tomaram conhecimento do crime e nas diligências investigativas, localizaram e prenderam o suspeito na mesma região onde o crime ocorreu.

Conforme a Polícia Civil, o caso aconteceu após o criminoso invadir a residência do idoso. Ele portava uma faca no momento do crime e passou a ameaçar a vítima, onde em determinado momento, passou a agredi-lo com socos e chutes, provocando uma fratura em uma das pernas do idoso.

O idoso foi socorrido pelo SAMU e encaminhada à UPA Coronel Antonino, onde aguardava transferência para a Santa Casa para procedimento cirúrgico. Durante a ação criminosa, foram subtraídos aproximadamente R$ 1.600,00 em espécie.

O indivíduo foi reconhecido por uma testemunha e estava em posse de uma faca de serra, identificada como pertencente à residência da vítima. Além disso, o suspeito possui diversas passagens policiais por crimes de roubo e furto, e encontrava-se evadido do sistema prisional, com mandado de prisão em aberto.

O preso foi conduzido à unidade policial especializada, onde será autuado pelos crimes cometidos e permanecerá à disposição da Justiça.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também

Valdomiro Pereira Filho, de 47 anos; a investigação foi conduzida pela 2ª Delegacia de Polícia Civil -
Polícia
Homem é indiciado por causar morte de motociclista em acidente no Nova Lima
Medidor de energia -
Cidade
MP denuncia leiturista e mais 22 por fraudar contas de energia em Campo Grande
Policiais salvaram a vítima
Polícia
Sequestrado e em cárcere, jovem é salvo pela PM de 'tribunal do crime' na Capital
Estagiária da Vara Criminal é investigada por vazar informações sigilosas ao PCC
Polícia
Estagiária da Vara Criminal é investigada por vazar informações sigilosas ao PCC
Uso indevido da aposentadoria de idoso de 87 anos é investigado na Capital
Polícia
Uso indevido da aposentadoria de idoso de 87 anos é investigado na Capital
O caso explodiu na segunda
Polícia
Amor ungido? Padre é investigado após ser flagrado com noiva de fiel só de baby-doll
O evento aconteceu na tarde de hoje
Polícia
'Banco Vermelho': MPT faz homenagem a jornalista Vanessa Ricarte
Jovem usa pedaço de madeira para ameaçar clientes e roubar pote de sorvete em Dourados
Polícia
Jovem usa pedaço de madeira para ameaçar clientes e roubar pote de sorvete em Dourados
Marcas de tiros na casa onde o crime ocorreu -
Justiça
"Neguito" é condenado a 6 anos de prisão por matar desafeto com 14 tiros em Campo Grande
O caso aconteceu no domingo (12)
Polícia
Professor acusado de estuprar criança de 8 anos continuará preso em Dourados

Mais Lidas

Delegacia de Atendimento à Mulher em Três Lagoas
Interior
Mulher prepara festa surpresa para o marido, mas apanha até desmaiar em MS
Ilustrativa
Polícia
Homem não gosta de 'fio terra' e acaba esfaqueado pela esposa: 'dedada não autorizada'
Carlos está foragido
Interior
Mulher é assassinada com tiros na cabeça pelo marido em Bandeirantes
JD1TV AGORA: Jovem morre durante surto em rua do Tarumã
Polícia
JD1TV AGORA: Jovem morre durante surto em rua do Tarumã