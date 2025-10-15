Ladrão que espancou e roubou R$ 1,6 mil de idoso de 82 anos é preso na Capital

Ladrão, que não teve a identificação, foi preso durante a tarde desta terça-feira, dia 14 de outubro, sob acusação de ter espancado um idoso, de 82 anos, e roubado cerca de R$ 1,6 mil da vítima, no Jardim Nhanhá, em Campo Grande, no último domingo, dia 12.

A ação policial foi desenvolvida pela Derf (Delegacia Especializada de Repressão a Roubos e Furtos), que tomaram conhecimento do crime e nas diligências investigativas, localizaram e prenderam o suspeito na mesma região onde o crime ocorreu.

Conforme a Polícia Civil, o caso aconteceu após o criminoso invadir a residência do idoso. Ele portava uma faca no momento do crime e passou a ameaçar a vítima, onde em determinado momento, passou a agredi-lo com socos e chutes, provocando uma fratura em uma das pernas do idoso.

O idoso foi socorrido pelo SAMU e encaminhada à UPA Coronel Antonino, onde aguardava transferência para a Santa Casa para procedimento cirúrgico. Durante a ação criminosa, foram subtraídos aproximadamente R$ 1.600,00 em espécie.

O indivíduo foi reconhecido por uma testemunha e estava em posse de uma faca de serra, identificada como pertencente à residência da vítima. Além disso, o suspeito possui diversas passagens policiais por crimes de roubo e furto, e encontrava-se evadido do sistema prisional, com mandado de prisão em aberto.

O preso foi conduzido à unidade policial especializada, onde será autuado pelos crimes cometidos e permanecerá à disposição da Justiça.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também