Polícia

Ladrão que roubou casa de idosos morre ao tentar confrontar a PM em Dourados

Ele havia roubado um botijão de gás e teria retornado para o local na tentativa de levar mais itens

03 novembro 2025 - 09h55Luiz Vinicius
Confronto aconteceu em DouradosConfronto aconteceu em Dourados   (Leandro Holsbach)

O abatedor Rogerio Borges dos Santos, de 40 anos, morreu ao entrar em confronto com uma equipe da Polícia Militar, em Dourados - a 225 quilômetros de Campo Grande, na noite deste domingo, dia 2. O fato aconteceu durante uma tentativa de assalto a uma residência em uma propriedade rural.

O suspeito já havia roubado um botijão de gás horas antes do confronto e retornou para dar continuidade na prática criminosa. Um comparsa está foragido até o momento.

Segundo consta no boletim de ocorrência, a casa que foi alvo do criminoso seria de dois idosos e o filho do casal visualizou a ação criminosa por imagens de câmera de segurança e ao notar a movimentação, acionou a Polícia Militar.

Num primeiro momento, os militares não localizaram o suspeito, que conseguiu fugir com um botijão de gás. Mas horas depois, os policiais foram avisados de uma nova tentativa de roubo e ao chegarem no local, visualizaram Rogerio.

Houve sinalização e ordens para a abordagem, no entanto, o suspeito desobedeceu às ordens e fugiu para uma área de mata, sendo perseguido pelos militares e em determinado momento, Rogerio sacou um revólver e apontou para os policiais.

No entanto, com maior rapidez e agilidade diante da ameaça e injusta agressão, os policiais efetuaram disparos de contenção e conseguiram desarmar o indivíduo, socorrido para o Hospital da Vida, porém, não resistiu aos ferimentos.

O revólver usado por Rogerio estava com seis munições no tambor, mas três delas estavam percutidas, mas não deflagradas. A arma foi apreendida e entregue para a Polícia Científica, responsável pelos trabalhos de praxe. A Polícia Civil também acompanhou o desfecho.

Já na delegacia, o caso foi registrado como desobediência, homicídio simples na forma tentada e morte decorrente de intervenção policial legal de agente de estado.

