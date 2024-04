Ladrão se diz do 'comando', intimida jovens e comete assalto no centro da Capital

Dois homens, de 24 e 28 anos, foram vítimas de um assalto durante a noite desta terça-feira (16), na região central de Campo Grande. Os indivíduos que cometeram o crime não foram localizados e um dos celulares da vítima foi levado pelos ladrões, que se diziam do Comando Vermelho.

Segundo consta no boletim de ocorrência, os dois jovens estavam caminhando próximo à Praça Ary Coelho e os dois suspeitos apareceram anunciando o assalto e sob graves ameaças, exigiram o celular de uma das vítimas.

Um dos suspeitos que trajava short listrado foi para cima de um dos rapazes empunhando uma faca contra o peito, mas a segunda vítima interviu e ficou com a mão esquerda ferida diante da ação. Ainda pelo relato dos jovens, os dois ladrões diziam "ser do comando", dando a entender que pertenciam à facção criminosa do Comando Vermelho.

Após roubarem o celular, os dois ladrões fugiram. As vítimas acionaram a Polícia Militar e relataram que um dos indivíduos era moreno, magro, alto e tinha tatuagem de uma arma no rosto, enquanto o segundo criminoso era moreno, gordo e baixo, usando o short listrado.

Em diligências, a Polícia Militar encontrou os dos indivíduos, que após serem revistados, nada foi localizado - nem a faca, nem o celular, desconversando sobre ter cometido o assalto.

O caso foi levado para a delegacia e registrado como roubo.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também