Menu
Menu Busca segunda, 22 de setembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Polícia

Ladrão tem perna e pênis amputados após roubar moto e se acidentar

Ele passou por cirurgia, ficando internado antes de ser detido pelas autoridades

22 setembro 2025 - 19h24Brenda Assis
Ele passou por cirurgia, ficando internado antes de ser detido pelas autoridades Ele passou por cirurgia, ficando internado antes de ser detido pelas autoridades   (Foto: CBMSC / Divulgação)

Um ladrão, que não teve o nome divulgado, perdeu a perna esquerda e o órgão genital após furtar uma motocicleta e se envolver em um acidente de trânsito neste domingo (21), em Xanxerê, no Oeste de Santa Catarina. O caso aconteceu por volta das 8h, na Rua Etelvina Maciel, no bairro São Pedro.

De acordo com a Polícia Militar, a central recebeu a denúncia de que dois homens haviam furtado uma motocicleta em frente a uma residência e seguiam em direção ao bairro. Minutos depois, uma nova informação relatou que uma moto havia batido contra um carro próximo à Agriter.

No local, os policiais constataram que o acidente se tratava da motocicleta furtada. O condutor, um homem de 23 anos, sofreu fratura exposta e foi encaminhado pelo Samu ao Hospital São Paulo. Em razão da gravidade, ele passou por cirurgia, resultando na amputação da perna esquerda e do órgão genital.

Segundo a PM, o suspeito possui uma extensa ficha criminal, com passagens por roubo, tráfico, furto, receptação, violência doméstica e porte de arma. A motocicleta recuperada foi entregue na Delegacia de Polícia Civil. O homem permanece hospitalizado, sob custódia e à disposição da Justiça.

Reportar Erro
Vanguard - Sound

Deixe seu Comentário

Leia Também

Incêndio aconteceu no dia 13 de setembro em Bodoquena
Polícia
Proprietário rural é multado em mais de R$ 1 milhão por incêndio em Bodoquena
Polícia apreende carga de cocaína avaliada em R$ 24 milhões
Polícia
Polícia apreende carga de cocaína avaliada em R$ 24 milhões
Sede da Depca, em Campo Grande
Polícia
Pedreiro é espancado ao ser flagrado estuprando criança em Campo Grande
Imagem Ilustrativa
Polícia
Mulher fica em estado gravíssimo ao ser espancada pelo marido em Dourados
Peão cai de cavalo em fazenda e é resgatado de barco pelo Corpo de Bombeiros
Polícia
Peão cai de cavalo em fazenda e é resgatado de barco pelo Corpo de Bombeiros
Imagem Ilustrativa
Polícia
Homem invade casa e tenta matar vizinho a facadas no Los Angeles
Menino desaparece ao sair de casa para brincar e é encontrado um dia depois em Dourados
Polícia
Menino desaparece ao sair de casa para brincar e é encontrado um dia depois em Dourados
Casa da Mulher Brasileira, a Deam
Polícia
Mulher é resgatada de cárcere privado no Jardim Centenário, em Campo Grande
Imagem Ilustrativa
Polícia
Mulher apanha do marido com filho de 9 meses no colo e criança fica ferida em Ponta Porã
Ilustrativa
Polícia
Mulher fica com ciúmes da filha com o marido e tenta matar os dois em bebedeira na Capital

Mais Lidas

Sargento aposentado dos Bombeiros morre durante jogo de futebol com amigos
Polícia
Sargento aposentado dos Bombeiros morre durante jogo de futebol com amigos
Viatura Polícia Militar
Polícia
Mulher espalha fofoca e apanha da sobrinha em Campo Grande
Foto: Reprodução
Cidade
JD1TV: Pelos cabelos, mulheres brigam por brindes durante ação pública no Noroeste
Ilustrativa
Polícia
Mulher fica com ciúmes da filha com o marido e tenta matar os dois em bebedeira na Capital