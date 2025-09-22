Ladrão tem perna e pênis amputados após roubar moto e se acidentar

Um ladrão, que não teve o nome divulgado, perdeu a perna esquerda e o órgão genital após furtar uma motocicleta e se envolver em um acidente de trânsito neste domingo (21), em Xanxerê, no Oeste de Santa Catarina. O caso aconteceu por volta das 8h, na Rua Etelvina Maciel, no bairro São Pedro.

De acordo com a Polícia Militar, a central recebeu a denúncia de que dois homens haviam furtado uma motocicleta em frente a uma residência e seguiam em direção ao bairro. Minutos depois, uma nova informação relatou que uma moto havia batido contra um carro próximo à Agriter.

No local, os policiais constataram que o acidente se tratava da motocicleta furtada. O condutor, um homem de 23 anos, sofreu fratura exposta e foi encaminhado pelo Samu ao Hospital São Paulo. Em razão da gravidade, ele passou por cirurgia, resultando na amputação da perna esquerda e do órgão genital.

Segundo a PM, o suspeito possui uma extensa ficha criminal, com passagens por roubo, tráfico, furto, receptação, violência doméstica e porte de arma. A motocicleta recuperada foi entregue na Delegacia de Polícia Civil. O homem permanece hospitalizado, sob custódia e à disposição da Justiça.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também