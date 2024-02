Ladrão tenta esfaquear dono de moto e é amarrado por populares no Jardim Aeroporto

Um homem de 38 anos, que não teve a identidade divulgada, foi preso na noite de ontem (16), após uma tentativa frustrada de roubo de uma motocicleta CG Titan 150, na Rua Dulcinópolis, região do Jardim Aeroporto em Campo Grande.



De acordo com a ocorrência, registrada na Depac Cepol, a Polícia Militar foi acionada no local, onde testemunhas informaram que houve a tentativa de roubo, ao chegarem, os militares foram informado pelo dono da moto, um rapaz de 25 anos, que mais cedo, ele havia estacionado seu veículo na rua, que teria entrado por alguns minutos e ao olhar não viu mais sua motocicleta.

Ao sair do imóvel, a vítima viu o ladrão empurrando a motocicleta já chegando na esquina da Rua Dulcinópolis. O rapaz gritou e se aproximou do autor que sacou uma faca e tentou atingir o dono da moto, com a gritaria, populares apareceram e conseguiram imobilizar o autor com fios de cobre, e algumas pessoas que passavam chegaram a agredir o homem.

Ainda conforme o registro policial, a vítima disse que o autor teria o ameaçado de morte, dizendo, que no outro dia estaria solto e voltaria para matá-lo.

O suspeito foi algemado, devido a seu estado alterado e conduzido para a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac), onde o caso foi registrado como roubo impróprio e lesão corporal dolosa.

