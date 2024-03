LadrÃ£o tenta fugir de bicicleta, aponta arma para PM e morre em AnastÃ¡cio

Luiz Antônio Ferreira Bezerra, 18 anos, conhecido como 'Tico', morreu durante uma troca de tiros com as equipes da Força Tática da Polícia Militar da cidade de Anastácio, durante a madrugada deste sábado (23).

Conforme as informações policiais, o rapaz estaria planejando cometer um roubo contra a propriedade de um atirador esportivo, na companhia de um comparsa, identificado apenas Gordonaldo. Eles iriam pegar as armas existentes no local.

Depois da situação ter sido descoberta, as equipes policiais intensificaram as rondas pela região. Ontem, enquanto faziam patrulhamento, a Força Tática encontrou com Tico andando de bicicleta, pela região da Rua 18 de março. Ele não obedeceu as ordens de parada e fugiu dos policiais, dando início a uma perseguição.

Em determinado momento, Luiz teria sacado uma arma de fogo. Para revidar a evidente ameaça, os policiais efetuaram disparos, acertando o indivíduo, que chegou a ser socorrido, mas morreu momentos depois de dar entrada na unidade de saúde.

Equipes da Polícia Civil e da Perícia Técnica foram até o local, fazendo os levantamentos iniciais sobre o ocorrido. O caso foi registrado como resistência, desobediência, porte ilegal de arma de fogo, tráfico de drogas e homicídio decorrente de oposição à intervenção policial.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também