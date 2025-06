Ladrão tenta furtar fios de casa, apanha de morador e é preso no Campo Nobre

Ladrão, de 33 anos, foi agredido pelo proprietário de uma residência e preso em flagrante pela tentativa de furtar fios, no Jardim Campo Nobre, em Campo Grande, na madrugada desta terça-feira (24).

Segundo consta no boletim de ocorrência, o ladrão invadiu a residência para furtar fios elétricos e deixou parte do imóvel sem energia. Contudo, o proprietário da casa suspeitou da situação e saiu para verificar, encontrando o indivíduo no interior do imóvel.

O ladrão passou a ser agredido pelo morador, ficando com lesões na perna esquerda, face e costas. A Polícia Militar foi acionada e prendeu o acusado em flagrante.

Antes de ser levado para a delegacia, ele foi encaminhado para uma unidade de saúde para atendimento médico.

O caso foi registrado como furto na forma tentada e lesão corporal dolosa.

