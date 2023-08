Ladrão tenta garantir churrasco ao furtar picanhas e chora ao ser preso na Capital

Um homem, de 38 anos, foi preso em flagrante na noite desta quarta-feira (2) ao furtar 7 pedaços de picanha de um supermercado em um shopping, na região da Avenida Afonso, em Campo Grande. Ao ser detido pelos seguranças do estabelecimento, ele começou a chorar.

Segundo informações do boletim de ocorrência, os seguranças notaram o furto e seguiram o ladrão até fora do supermercado, quando abordaram o autor, que rapidamente tentou fugir, mas logo iniciou uma luta corporal com eles.

A Polícia Militar foi acionada e passou a verificar a ocorrência, sendo que durante o atendimento, o ladrão tentou fugir novamente, mas contido e algemado.

Na mochila que ele carregava estava 7 peças de picanha e o prejuízo ficaria em torno de R$ 728,86. Ele recebeu voz de prisão e encaminhado para a delegacia.

O caso foi registrado como furto majorado na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol.

