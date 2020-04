Ladrão tenta roubar apartamento com arma de brinquedo e é preso por policial

Kelvin Adriano de Oliveira Araraki, 25 anos, foi preso com uma pistola de brinquedo enquanto tentava furtar o apartamento do primo de um policial civil na Rua Pestalozzi, na Vila Manoel da Costa Lima, em Campo Grande, na noite dessa quinta-feira (2).

Conforme boletim de ocorrência, a vítima contou que havia ido jantar na casa do primo policial, no mesmo prédio, e deixou a porta destrancada. Quando ele retornou percebeu que tinha alguém no imóvel.

Ao entrar no apartamento, o jovem se deparou com um homem, que o abordou com uma arma na mão. A vítima saiu correndo pedindo por socorro e ajuda do primo policias.

O policial sacou a arma dele e mandou o ladrão jogar a dele no chão. O suspeito obedeceu e foi preso em flagrante por roubo. A arma que o bandido utilizava era uma pistola de brinquedo.

Na mochila dele foram encontrados objetos que tinham sidos furtados no apartamento. O caso foi registrado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) no centro.

