Ladrões armados assaltam casa de massagem no centro da Capital

Dois ladrões armados, com uma faca e um revólver, invadiram uma casa de massagem durante o final da manhã desta quarta-feira (23). O estabelecimento fica na Rua Quatorze de Junho, região central de Campo Grande.

A dona do local contou para a polícia, durante o registro da ocorrência, que os dois homens armados entraram se passando por clientes. Em um determinado momento, um deles foi até o andar de cima e anunciou o assalto.

Enquanto isso, o outro homem fez o mesmo no andar debaixo. Na ocasião, um dos indivíduos chegou a acertar alguns socos em uma funcionária do local, enquanto solicitava valores e pertences.

Os autores saíram do local levando 12 aparelhos celulares do local e mais dois aparelhos das funcionárias da casa de massagem. Além disso, os ladrões pegaram a quantia de R$ 1 mil em dinheiro que era guardado no local e também levaram o DVR das câmeras de segurança.

Após o assalto, eles fugiram tomando rumo ignorado. O caso foi registrado na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Centro, como roubo majorado pelo concurso de pessoas, roubo majorado se a violência ou ameaça é exercida com emprego de arma de fogo e roubo, se a violência ou grave ameaça é exercida com emprego de arma branca.

