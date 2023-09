Ladrões arrombam portão para furtar casal de pitbulls em Sidrolândia

Um rapaz, de 18 anos, foi preso por arrombar um portão e furtar dois cachorros da raça Pitbull, na cidade de Sidrolândia. Ele estava acompanhado de mais dois amigos quando o crime aconteceu, no mês de fevereiro deste ano.

Conforme as informações policiais, as equipes da Seção de Investigações Gerais (SIG), da Delegacia de Polícia Civil do município, fez a prisão do rapaz e acabaram descobrindo que ele era um dos autores do furto dos animais.

Os três tinham a intenção de fazer os cachorros cruzar, para então ter filhotes e vende-los. O grupo teria combinado com o autor que os animais ficaram na casa da mãe dele, e em troca, o rapaz teria recebido como pagamento uma pedra de crack de um dos comparsas.

Porém, o jovem depois percebeu que o cachorro macho era castrado e diante da impossibilidade de os cachorros cruzarem, ele resolveu permanecer com os animais na casa de sua mãe.

Em posse de tais informações, a Autoridade Policial e investigadores de polícia se dirigiram à residência da mãe do autor, juntamente com a vítima, local em que os cachorros foram localizados e entregues ao dono.

