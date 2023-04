Ladrões derrubam portão de garagem e levam carro e moto em Dourados

Sarah Chaves, com informações do Dourados News

Criminosos invadiram uma garagem de comércio de veículos na madrugada desta quinta-feira (20) em Dourados após cortarem a cerca elétrica do muro dos fundos do imóvel.



Ainda conforme a ocorrência, os autores derrubaram o portão da frente, localizado na rua Monte Alegre, no Jardim Paulista.

Eles deixaram o local levando uma moto Honda Biz de cor preta, ano 2000, placa HSQ 0964 e um carro Gol, cor cinza, ano 92 e placas IFU 5498.

O furto foi registrado pela vítima, homem de 66 anos, na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) e a Polícia busca pela localização dos veículos.

Deixe seu Comentário

Leia Também