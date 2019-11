Ladrões furtam carro em frente de universidade na capital

Ladrões dão tranco em Fiat Uno e furtam carro na avenida Mato Grosso com a rua Pedro Celestino, em Campo Grande na segunda-feira (18).

A funcionária pública Ana Paula Silva Strogueia, de 42 anos, levou um susto ao sair da aula e ver que o carro dela não estava mais onde deixou estacionado.

Imagens de câmeras de segurança de um comércio próximo a universidade registraram a ação calma e “descarada” dos suspeitos, que ainda não foram encontrados e identificados.

Segundo mostram as imagens, a dupla passa pelo veículo, observam a movimentação ao redor deles e continuam andando. Em seguida, eles decidem voltar e um deles entra no carro enquanto o outro suspeito dá tranco no carro, ou seja, empurra o automóvel para ele pegar.

O veículo é branco, quatro portas, modelo 2000/2001 e placas HRU-0975. Quem tiver informações basta ligar no 67 99254-5143 e falar com Deborah.

