Ladrões furtam mais de R$ 20 mil de lojas de autopeças

Criminosos ainda não identificados pelas autoridades policiais furtaram mais de R$ 20 mil dos cofres de um grupo empresarial que mantém duas lojas no ramo de peças automotivas na área central de Dourados. O crime ocorreu na madrugada deste sábado (10), na Avenida Marcelino Pires. A princípio, eles teriam entrado pelo talhado do banheiro de uma das lojas de peças automotivas.

De acordo com o boletim de ocorrência, dentro do estabelecimento, os criminosos conseguiram chegar ao cofre e furtaram R$ 7,5 mil. Depois, eles arrombaram a porta que divide essa loja com outro comércio, pertencente ao mesmo grupo empresarial, onde também conseguiram acessar outro cofre e subtraíram R$ 14 mil, além de uma lâmina de cheque.

O caso foi registrado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário de Dourados e o caso será investigado.

Deixe seu Comentário

Leia Também