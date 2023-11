Após invadir residência, ladrões 'peitam' PM e um morre em Campo Grande

Marcio Souza dos Santos, de 22 anos, morreu em um confronto com a Polícia Militar na madrugada desta sexta-feira (10) logo após invadir uma residência na região do Jardim dos Estados, em Campo Grande. Um dos comparsas foi atingido na mão e está sob escolta na Santa Casa, enquanto outro foi preso em flagrante e levado para a delegacia.

Segundo informações do boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada para verificar uma situação de furto e a pessoa que havia denunciado o fato, teria visualizado pelo menos três ladrões no imóvel. Assim que chegaram pelo local, notaram o portão aberto e os três indivíduos.

Na tentativa de realizar a abordagem, os ladrões correram para o interior do imóvel e um deles, sacou um revólver e apontou na direção dos militares, que agiram rapidamente e efetuaram um disparo em sua mão, desarmando o primeiro suspeito. O segundo ladrão, que estava na porta de entrada, ficou deitado ao lado do primeiro bandido.

Durante a inspeção no imóvel, os policiais encontraram o terceiro ladrão na cozinha da residência e assim que tentaram nova abordagem, Marcio Souza sacou uma garruncha e apontou para os militares, que mais uma vez reagiram a iminente agressão e atingiram o criminoso.

Vendo a situação do alvejado, foi prestado o socorro e o encaminharam para o UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Nova Bahia, mas diante do ferimento, ele não resistiu e faleceu. Um dos suspeitos fingiu ter perdido a consciência e também chegou a ser levado para a unidade de saúde, mas tentou fugir assim que chegou no local, mas sendo novamente detido e encaminhado em flagrante para a delegacia.

O ladrão baleado na mão foi encaminhado para a Santa Casa, onde está internado sob escolta policial.

No local dos fatos, foram recolhidos duas armas de fogo, munições e o veículo Ford Ka apreendido, onde foram visualizados vários produtos de furto e um cofre metálico.

O caso foi registrado na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol.

