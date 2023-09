Ladrões levam 1,8 milhão durante assalto à loja em Pedro Juan Caballero

Polícia JD1TV: Homem é esfaqueado várias vezes e socorrido em estado gravíssimo no Zé Pereira

Polícia Idoso se irrita com som alto do vizinho e tenta matá-lo a facadas em Ribas

Polícia Com ciúmes da esposa, homem mata o próprio pai a facadas

O ocorrido foi registrado em câmeras de circuito fechado e algumas pessoas que passavam pela rua no momento do assalto presenciaram a ocorrência, mas preferiram não reagir.

Segundo a polícia, a proprietária do estabelecimento relatou que um dos criminosos usava capacete e o outro estava com boné e máscara.

Na sexta-feira (1º), dois ladrões invadiram uma loja e renderam funcionários no Bairro General Genes, em Pedro Juan Caballero, e roubaram todo o dinheiro que estava no caixa, totalizando 1,8 milhão de guaranis.