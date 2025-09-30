Ladrões que esfaquearam e roubaram motorista de aplicativo tem 16 e 17 anos, diz polícia

Saiba Mais Polícia JD1TV: Motorista de app é esfaqueado em roubo e bandidos capotam carro na Capital

Dois adolescentes, de 16 e 17 anos, foram presos por suspeita de serem os autores da tentativa de latrocínio contra um motorista de aplicativo, de 39 anos, ocorrida na tarde de segunda-feira (29), em Campo Grande.

Conforme as informações policiais, as equipes da DEFURV (Delegacia Especializada de Repressão a Crimes de Furtos e Roubos de Veículos) foram acionadas para fazer as investigações a respeito do caso e realizou as prisões.

Consta no registro policial que o condutor aceitou uma corrida no bairro Moreninhas. Durante o trajeto, nas proximidades da rotatória da Avenida Gury Marques, os menores passaram a agredi-lo com golpes de faca. A vítima sofreu diversas lesões e precisou ser hospitalizada de urgência. Em seguida, os autores fugiram levando o veículo.

Enquanto seguiam pela avenida, um dos bandidos perdeu o controle de direção e se envolveu em um acidente de trânsito, sendo que o adolescente de 17 anos ficou gravemente ferido, sendo socorrido pelo Corpo de Bombeiros e levado para Santa Casa. Sua identidade foi confirmada por meio de perícia papiloscópica, confirmando que ele tinha diversas passagens policiais por atos infracionais análogos a tráfico de drogas, receptação e porte de drogas.

As investigações continuaram até que o outro criminoso foi pego em sua residência, no bairro Nova Capital, região do Moreninhas. Ele também possui histórico de atos infracionais análogos a furto e porte ilegal de arma de fogo.

O caso foi encaminhado à Delegacia Especializada de Atendimento à Infância e Juventude (DEAIJ), responsável pela adoção das medidas cabíveis.

O veículo, um Volkswagen Voyage, ficou completamente destruído por conta do acidente. Assista a um vídeo divulgado pela DEFURV:

