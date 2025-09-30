Menu
Menu Busca terça, 30 de setembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Polícia

Ladrões que esfaquearam e roubaram motorista de aplicativo tem 16 e 17 anos, diz polícia

Os dois foram apreendidos e deverão responder por ato infracional análogo a tentativa de latrocínio

30 setembro 2025 - 16h39Brenda Assis

Dois adolescentes, de 16 e 17 anos, foram presos por suspeita de serem os autores da tentativa de latrocínio contra um motorista de aplicativo, de 39 anos, ocorrida na tarde de segunda-feira (29), em Campo Grande.

Conforme as informações policiais, as equipes da DEFURV (Delegacia Especializada de Repressão a Crimes de Furtos e Roubos de Veículos) foram acionadas para fazer as investigações a respeito do caso e realizou as prisões.

Consta no registro policial que o condutor aceitou uma corrida no bairro Moreninhas. Durante o trajeto, nas proximidades da rotatória da Avenida Gury Marques, os menores passaram a agredi-lo com golpes de faca. A vítima sofreu diversas lesões e precisou ser hospitalizada de urgência. Em seguida, os autores fugiram levando o veículo.

Enquanto seguiam pela avenida, um dos bandidos perdeu o controle de direção e se envolveu em um acidente de trânsito, sendo que o adolescente de 17 anos ficou gravemente ferido, sendo socorrido pelo Corpo de Bombeiros e levado para Santa Casa. Sua identidade foi confirmada por meio de perícia papiloscópica, confirmando que ele tinha diversas passagens policiais por atos infracionais análogos a tráfico de drogas, receptação e porte de drogas.

As investigações continuaram até que o outro criminoso foi pego em sua residência, no bairro Nova Capital, região do Moreninhas. Ele também possui histórico de atos infracionais análogos a furto e porte ilegal de arma de fogo.

O caso foi encaminhado à Delegacia Especializada de Atendimento à Infância e Juventude (DEAIJ), responsável pela adoção das medidas cabíveis.

O veículo, um Volkswagen Voyage, ficou completamente destruído por conta do acidente. Assista a um vídeo divulgado pela DEFURV:

 

Reportar Erro
Sebrae Set25 Detalhe de noticia

Deixe seu Comentário

Leia Também

JD1TV: GCM apreende droga avaliada em R$ 900 mil que estava sendo traficada pelos Correios
Polícia
JD1TV: GCM apreende droga avaliada em R$ 900 mil que estava sendo traficada pelos Correios
Eric Basso da Silva, conhecido como "Chapolin", era líder do esquema
Polícia
Polícia identifica líder de "golpe dos nudes" que extorquiu mais de R$ 5 milhões em MS
O crime aconteceu na noite de hoje
Polícia
JD1TV AGORA: Homens assassinados em lava-jato do Danúbio Azul são identificados
Igor estava dentro do estabelecimento quando foi assassinado
Polícia
Segurança mata jovem a tiros dentro de mercado da fronteira
JD1TV: Vereadora diz ser a favor da violência contra mulher: 'tem umas que merecem apanhar'
Polícia
JD1TV: Vereadora diz ser a favor da violência contra mulher: 'tem umas que merecem apanhar'
Os bandidos estavam em um Ford Ka
Polícia
AGORA: Homens são assassinados em lava-jato do Danúbio Azul
Hospital da Santa Casa, onde vítima estava internada
Polícia
Idoso morre com falta de ar 3 meses após 'pegar' pneumonia em Campo Grande
Delegacia de Polícia Civil de Inocência
Polícia
Mulher pede ajuda ao ex para cuidar da filha de 1 ano e apanha em Inocência
Após luta contra fibrose pulmonar, sargento da PM morre em Coxim
Polícia
Após luta contra fibrose pulmonar, sargento da PM morre em Coxim
Acidente aconteceu na última terça-feira (23)
Polícia
Polícia Científica conclui identificação de vítimas de acidente aéreo e agradece apoio do FBI

Mais Lidas

Mulher mata irmã na frente da sobrinha de 7 anos após suspeitar de traição
Polícia
Mulher mata irmã na frente da sobrinha de 7 anos após suspeitar de traição
JD1TV: Homem morre ao fugir de hospital particular e cair de pontilhão em Campo Grande
Polícia
JD1TV: Homem morre ao fugir de hospital particular e cair de pontilhão em Campo Grande
A colisão aconteceu enquanto um dos veículos saia da alça de acesso para a BR-163
Polícia
AGORA: Motorista morre carbonizado após colisão frontal entre carretas em Campo Grande
Chef Fábio Denardi
Cidade
Natural de MS, chef Fábio Denardi morre durante cirurgia no coração