Ladrões rendem motorista, fingem estar armados e levam carro no Jóquei Clube

Um homem, de 41 anos, procurou a delegacia no final da manhã deste sábado (15) para denunciar um roubo cometido por quatro ladrões, que aparentaram estar armados, no rua Japão, no bairro Jóquei Clube, em Campo Grande.

Segundo as informações que constam no boletim de ocorrência, o crime aconteceu por volta das 5h enquanto o motorista seguia pela via em seu Chevrolet Corsa Classic, de cor prata.

Porém, em determinado momento, ele foi rendido pelos quatro assaltantes, que fizeram menção de estar armado, retiraram a vítima do veículo e levaram ele embora. A vítima não soube dizer se havia câmeras de segurança que possam ter flagrado o roubo.

Sobre as características, o homem relatou que todos eram jovens e bem vestidos, sendo que um dos ladrões era moreno, trajava casaco bege, boné, mas não soube dar mais detalhes.

O caso foi registrado como roubo majorado pelo concurso de pessoas na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Centro.

Deixe seu Comentário

Leia Também