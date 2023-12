Ladrões roubam quase R$ 150 mil de mercado e enterram o dinheiro no quintal em Juti

Um homem, de 24 anos, e um adolescente, de 16 anos, foram detidos por furtar quase R$ 150 mil de um supermercado, localizado na cidade de Juti. O crime aconteceu durante a madrugada de domingo (24). Os dois chegaram a enterrar o dinheiro, para tentar esconder a quantia.

Conforme as informações policiais, equipes da Delegacia de Polícia de Juti e da 9ª Cia Independente da Polícia Militar, foram acionadas pelo dono do estabelecimento. Ele contou que os ladrões entraram através de uma abertura no teto, fugindo logo após o crime.

Em diligências, os policiais encontraram pegadas humanas nas proximidades do supermercado similares às encontradas ao lado de um veículo suspeito, que estava abandonado em uma propriedade.

Por conta do carro, as equipes conseguiram identificar o rapaz de 24 anos, indo até a residência dele. Ao ser confrontado, ele apresentou nervosismo e algumas inconsistências em seu relato.

Além disso, em busca minuciosa no quintal da residência, os policiais encontraram vestígios de areia úmida em cima do muro, levantando suspeitas de que algo teria sido enterrado nas proximidades. Finalmente, depois de pequena escavação, foi localizado um saco contendo centenas de cédulas. No interior do veículo, foram encontradas dezenas de cheques.

Ele então confessou a autoria do crime, ‘caguetando’ (entregando) ainda o menor, de 16 anos. Com o adolescente os policiais encontraram uma uma sacola de moedas nacionais além de instrumentos utilizadas para arrombamento do supermercado.

De acordo com o proprietário do supermercado, todo o valor subtraído foi recuperado pelas forças policiais, ou seja, R$ 148.000,00 em cédulas, cheques e moedas.

