Ladrões são presos após aplicar mata-leão em idoso e roubar casa no Coophavila

Homem, de 27 anos, e uma mulher, de 37 anos, foram presos em flagrante no final da noite desta segunda-feira (19), após roubarem um idoso, de 77 anos, e ainda aplicar um mata-leão nele, dentro da própria residência da vítima, no bairro Coophavilla, em Campo Grande.

Segundo informações do boletim de ocorrência, o idoso escutou um barulho no quintal da casa e ao sair para verificar, foi surpreendido pela presença do ladrão, que rapidamente o rendeu e aplicou o mata-leão.

Enquanto isso, a mulher que estava com o suspeito, entrou na residência e passou a procurar coisas de valores, no entanto, não encontrou. Assim, a dupla roubou o celular da vítima e fugiu, chegando a ser perseguido por algumas pessoas que presenciaram o crime e o pedido de ajuda da vítima.

O suspeito foi para um lado e a mulher para outro para dispersar as pessoas. As testemunhas continuaram correndo atrás do homem e encontraram uma viatura da Polícia Militar no trajeto, solicitando apoio e após alguns minutos, a equipe de militares conseguiu render o ladrão.

Ele estava com uma mochila com diversos itens e cerca de 25 munições de calibre 38. A arma indicada pelas testemunhas não foi localizada, já que o ladrão descartou ela em meio a fuga e não indicou o local exato. A mulher foi localizada por outras pessoas e também foi entregue a Polícia Militar.

Ambos foram autuados em flagrante e encaminhados para a delegacia, onde o caso foi registrado como ameaça, porte ilegal de arma de fogo e roubo majorado.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também