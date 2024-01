Ladrões são presos furtando objetos de veículos no estacionamento do Mercadão

William Igor Barbueno Fernandes, de 38 anos, e Natanael Rodrigues Molina, de 39 anos, foram presos em flagrante no final da tarde desta sexta-feira (29) por furtarem objetos que estavam dentro de veículos estacionados no Mercadão Municipal, no centro de Campo Grande.

Um dos suspeitos utilizava um dispositivo eletrônico que desabilitava o alarme do veículo e facilitava a prática do crime. Eles foram conduzidos para a delegacia de plantão e autuados por furto qualificado.

Segundo informações do boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada e conversou com o segurança do local, que informou que dois suspeitos haviam sido detidos em razões de furtos cometidos no estacionamento do Mercadão.

Os militares conversaram com Natanael e ele explicou que tinha um dispositivo que ajudava a desabilitar o alarme dos veículos. O outro suspeito, William, relatou para a equipe policial que foi até a casa do comparsa e recebeu o convite para realizar furtos na região central. Ele havia ficado na 'contenção' até que Natanael praticasse o crime.

As vítimas e proprietárias dos veículos informaram que estiveram no Mercadão para realizar compras e quando voltaram, notaram que diversos itens que estavam no veículo foram furtados. Eles buscaram ajuda do segurança do estabelecimento e por meio das câmeras de segurança, puderam verificar os dois suspeitos agindo.

Natanael e William foram encontrados próximo a um mercado existente na região. Os objetos furtados já haviam sido levados e deixados na casa do primeiro ladrão, no bairro Parque do Lageado.

Dos veículos foram levados um notebook, uma mochila, óculos de sol e dois celulares.

