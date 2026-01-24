Menu
Polícia

Ladrões são presos por invadir e furtar salão de festas no Centro de Campo Grande

Os suspeitos tiveram ajuda de outro homem, mas ele conseguiu fugir

24 janeiro 2026 - 09h51Brenda Assis
IlustrativaIlustrativa   (Divulgação/PCMS)

Dois homens, de 33 e 32 anos, foram presos em flagrante na noite desta sexta-feira (23) suspeitos de furtar uma loja localizado na Rua Vinte e Seis de Agosto, região central de Campo Grande.

De acordo com o boletim de ocorrência, as equipes da Polícia Militar foram acionadas para atender o caso em um salão de festas. Ao chegar ao local, os policiais realizaram varredura no interior do imóvel e nas imediações, quando visualizaram três suspeitos envolvidos na ação criminosa.

Segundo o relato policial, um dos homens permaneceu do lado de fora do imóvel, aparentemente exercendo a função de vigia, enquanto os outros dois acessaram o estabelecimento por meio de escalada dos muros e pelo telhado. Com a aproximação da viatura, os suspeitos que estavam sobre o telhado fugiram, pulando para imóveis vizinhos.

Pouco depois, um dos envolvidos foi localizado nas proximidades, portando cerca de 1,5 quilo de fios de cobre, que haviam sido subtraídos do interior do comércio. O segundo suspeito, apontado como responsável por dar cobertura à ação, também foi detido. Um terceiro envolvido conseguiu fugir e não foi localizado até o momento.

Ainda conforme o registro policial, um cachorro que acompanhava os suspeitos durante a ação seguiu a viatura até a delegacia. A Polícia Militar foi orientada a encaminhar o animal para um abrigo ou ao Centro de Controle de Zoonoses (CCZ).

Diante da situação, o caso foi encaminhado para Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol, onde os fatos foram registrados como furto qualificado, com diversas agravantes, incluindo concurso de pessoas, rompimento de obstáculo e prática durante o período noturno.

