'Lamentável', diz morador sobre briga que terminou em morte na Vila Popular

Um morador do Bairro Vila Popular, onde um homem foi assassinado no final da tarde desta sexta-feira (31), disse que a situação foi “lamentável”, mas afirmou que violência desse tipo é normal na região.

À imprensa, o morador contou que a moticação do crime seria um acerto de conta por drogas, algo comum na região, com “noias” constantemente brigando na praça ou no matagal próximo de onde a vítima foi esfaqueada.

“Lamentável. Isso aqui foi briga de noia por causa de droga, acerto de conta por causa de droga. Eles ficam aqui nesse mato, brigam um com o outro e isso aqui acabou acontecendo. Sempre assim, eles ficam aqui nessa área, na praça, no mato”, disse o morador.

Ele ainda afirmou que está “cobrando há mais de 6 meses alguma providência aqui”, mas afirma que “ninguém faz nada” para resolver a situação na região.

