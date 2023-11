"Lanche? Não, drogas!", família é presa fingindo entregar comida pra traficar em MS

Uma mulher, de 53 anos, foi presa junto com os dois filhos, de 25 e 28 anos, por tráfico de drogas na cidade de Dourados. A família mantinha o negócio há um certo tempo e tinham até um entregador, de 42 anos, que também acabou sendo detido.

Conforme informações policiais, o pai dos jovens, foi preso em fevereiro pelo crime de tráfico e, diante de suspeitas de que os familiares tinham seguido com as ações criminosas, equipe policial passou a realizar diligências. O fato foi constatado e de acordo com a polícia, os filhos também faziam as entregas do entorpecente, enquanto a mãe coordenava o esquema.

O grupo visava atender pessoas de poder aquisitivo mais elevado, inclusive fazendo entregas em baladas da cidade.

O terceiro entregador foi visto saindo da casa e acompanhado até certa altura. Ele logo confessou que estava indo fazer uma entrega de entorpecente a pedido da ‘dona da boca’. O local todo monitorado por câmeras, possuía cerca elétrica e dois cachorros de grande porte e ao notar a chegada da polícia, a mulher se trancou no banheiro e precisou ser retirada pela equipe.

Inicialmente a autora entregou uma porção de cocaína que trazia junto ao peito no sutiã. Os filhos dela acompanharam as buscas pela casa, afirmando a todo instante que não tinha drogas na residência. Porém, os policiais encontraram grande quantidade de cocaína fracionada em pequenas porções no banheiro do imóvel, escondida embaixo de uma toalha. Foi encontrada ainda uma porção pequena de cocaína em um dos quartos do imóvel. Ainda em uma área de lazer aos fundos do imóvel, onde fica uma churrasqueira e armários de cozinha foi encontrada uma prateleira de mármore dupla, que armazenava porções de cocaína e crack.

De acordo com a polícia, a família fazia entregas utilizando motos, “maquiando” a ação como se estivessem entregando comida/lanche. Ao total, a equipe apreendeu cerca de 1,7kg de cocaína, mais de 500g de crack e porções de maconha.

A mulher investigada e seus dois filhos foram detidos em flagrante e conduzidos à 2ªDP/Dourados para os procedimentos criminais cabíveis, assim como o entregador abordado.

Os quatro foram autuados em flagrante por tráfico de drogas e associação para o tráfico.

