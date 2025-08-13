Lanchinho? Homem come cérebro do amigo após matá-lo com pauladas na cabeça

O corpo da vítima foi encontrado na manhã de terça-feira (12), em uma propriedade rural (Reprodução/Correio 24h)
O idoso Pedro Nascimento dos Santos, de 60 anos, foi morto a pauladas na cabeça por um amigo, que aproveitou para comer parte da massa encefálica da vítima. O crime chocou os moradores da zona rural de Ilhéus, no Extremo Sul da Bahia.
Conforme as informações do site Correio 24h, o corpo do homem foi encontrado por vizinhos na manhã desta terça-feira (12), dentro da Fazenda Baixinho.
A Polícia Civil esteve no local, mas o autor já havia fugido. Ainda segundo o site, desde ontem, policiais civis e militares percorrem a região, onde há várias fazendas.
Pedro é natural da cidade de Santa Luzia. O caso está sendo investigado pelas autoridades policiais.
