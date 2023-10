Largado há meses em lava-jato no Tijuca, Choque descobre que carro foi furtado em SP

Durante rondas na região do Jardim Tijuca, nesta sexta-feira (27), policiais do Batalhão de Choque encontraram um Hyundai HB20 abandonado em um lava-jato há dois meses e que havia sido roubado em São Paulo.

Segundo informações do boletim de ocorrência, o proprietário do espaço explicou que em certo dia, um homem bem trajado deixou o veículo no local e disse que retornaria no período da tarde para buscá-lo.

Dessa forma, os funcionários realizaram o serviço de limpeza e manobraram o HB20 para que o suposto dono viesse buscá-lo, mas isso não aconteceu.

O carro ficou estacionado no pátio há meses e os policiais, durante checagem nos sistemas de segurança, notaram que o carro estava com queixa de furto em Osasco, no interior paulista.

Os procedimentos foram adotados e na sequência o carro foi removido do local para o pátio da Defurv (Delegacia Especializada de Furtos e Roubos de Veículos).

O caso foi registrado na delegacia de plantão.

