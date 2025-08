'Largado' na UPA, rapaz foi alvo de tiros ao sair da casa de amiga na Capital

O rapaz, de 26 anos, ferido a tiros e 'largado' na UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Leblon, em Campo Grande, na noite desta segunda-feira (4), foi alvo de uma tentativa de homicídio cometido por dois indivíduos em uma motocicleta.

Conforme apuração feita pelo JD1 Notícias, a vítima estava na casa de um amiga - em bairro não divulgado - e ao sair do imóvel, foi surpreendido pela presença dos suspeitos.

O garupa sacou a arma e efetuou dois disparos contra o rapaz, atingido na região torácica. Colegas usaram um veículo de passeio para socorrer a vítima até o UPA Leblon, onde ele foi deixado e atendido.

A Polícia Militar foi acionada pela equipe médica da unidade de saúde e ao conversar com o rapaz, ele não soube informar qual a motivação do referido ataque.

O estado de saúde do rapaz não foi divulgado. A reportagem ainda apurou que ele tem passagens pelos crimes de tráfico de drogas e desobediência.

Desdobramento do caso - Segundo consta no boletim de ocorrência, uma equipe da Guarda Civil Metropolitana estava realizando rondas pela região e percebeu que o veículo, com pneu furado, entrou pela rampa de emergência, desembarcando o homem ferido a tiros.

Logo na sequência, o veículo saiu em disparada. A equipe da GCM passou a realizar rondas com intuito de localizar o veículo, até que encontrou o automóvel em uma borracharia, com pneu sendo trocado.

Durante a abordagem, envolvendo um borracheiro e dois homens, um deles tentou ludibriar a equipe passando uma informação incorreta. Ainda na abordagem, eles passaram a desacatar os guardas.

Sobre o veículo, eles teriam pegado emprestado para socorrer o indivíduo baleado e que conheciam ele "apenas de vista". A proprietária do Volkswagen Gol compareceu na borracharia e ficou sob a responsabilidade dele.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também