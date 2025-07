Laudo aponta morte por asfixia e confirma abuso sexual em bebê de Camapuã

Laudo necroscópico apontou que a bebê Isis Ojeira da Silva, de 1 ano e 9 meses, morreu asfixiada e revelou que também sofreu abusos sexuais por parte do pai, Igor Silva de Souza, de 28 anos, em Camapuã. A informação foi confirmada pelo delegado Matheus Vital, que conduz as investigações.

A vítima morreu no dia 9 de julho e o pai, foi preso em flagrante no mesmo dia, ao confessar o crime e ainda relatar que teve relações sexuais com a mãe da criança, enquanto estuprou a bebê.

Por outro lado, a mãe foi indiciada por maus-tratos e deve responder criminalmente pelo caso. Ela segue em liberdade.

Em nota, a prefeitura de Camapuã, afirmou que o Conselho Tutelar da cidade foi notificado sobre o caso de negligência com a criança apenas dois dias antes de sua morte e que não houve tempo para agir.

A polícia ainda investiga se o irmão da bebê também teria sofrido um possível abuso e negligência. Atualmente, ele está em uma família acolhedora, recebendo os cuidados necessários.

Morte da criança - O pai da menina relatou que foi trabalhar pela manhã de quarta-feira (9), quando uma agente de saúde foi até o serviço informar a mudança no estado de saúde da vítima, pois "ela tinha passado mal e estava morrendo no posto".

Ele foi buscar os documentos da criança e ao chegar no hospital, recebeu a informação que a filha havia falecido. Policiais que estiveram na unidade hospitalar relataram que a equipe médica encontrou sinais de abuso sexual na vítima, oportunidade que o acusado confessou o crime e se mostrou arrependido sobre o fato e que não sabe porque cometeu o ato.

Ao fim do interrogatório, ele pediu ajuda para buscar tratamento médico e psiquiátrico, pois na infância, teria sofrido abusos do primo, gerando traumas enquanto era criança.

Ele foi preso em flagrante pelo crime de estupro de vulnerável seguido de morte.

