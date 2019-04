"Laudos podem mudar rumos das investigações", afirma delegado

Saiba Mais Polícia Motorista é encontrado morto com 14 facadas

Em conversa com o JD1 Notícias o delegado da 6ª Delegacia de Policia, Edemilson José Holler disse, que o contrário do que está sendo divulgado, apenas após o laudo será possível afirmar as causas do assassinato do Valério Encina, 47 anos, no Jardim Leblon.

Perguntado sobre um possível envolvimento de um travesti na morte, o delegado titular disse “a indícios, mas pode ser que não seja também, pode ser que seja uma tentativa de roubo”, explicou Edemilson.

O inquérito está instaurado e a polícia aguarda o laudo papiloscópico, que deve apontar quantas facadas mataram Valério e impressões digitais. A previsão é que o exame fique pronto na próxima segunda-feira (29).

“Com certeza quem esteve com ele ali, talvez tenha deixado alguma impressão, o que muda todo o rumo da investigação, na região tem bastante travesti, mas não podemos afirmar 100% que foi um travesti”, pontuou Edemilson.

Edemilson também explica que as investigações estão em andamento e não afirma que o suspeito tenha algum envolvimento com a vítima. “Tenho prazo de 30 dias para concluir o inquérito, o pessoal está na rua”, finalizou.

A investigação está sendo feita pela 6ª Delegacia de Polícia, no Jardim Tijuca.

Caso

Valério Encina, 47 anos, foi encontrado morto com 14 facadas dentro de um veículo Ford Fiesta no dia 18. O carro estava na rua Clineu da Costa Morais, Jardim Leblon.

Informações do boletim de ocorrência, constam que um motorista de aplicativo teria passado pela via, ainda de madrugada e percebeu o homem dentro do carro, ao verificar constatou que o mesmo estava ferido e acionou a Polícia Militar e socorro médico.

A vítima teria sido atingida com quatro facadas no braço esquerdo, oito na região torácica e duas na região do pescoço e face.

O Corpo de Bombeiros foi ao local, mas, a vítima já estava sem vida. O companheiro dele 42 anos, chegou ao local e informou que os dois conviviam há 15 anos. Valério teria saído de casa por volta das 4h da madrugada para comprar bebida alcoólica, mas não retornou.

