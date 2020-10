Lava Jato é interditado e multado por poluição ambiental

Nesta terça-feira (27), um Lava Jato que também funcionava como borracharia em um posto de combustível foi interditado pela Polícia Militar Ambiental (PMA), em Chapadão do Sul. Equipe identificou ações que degradavam o meio ambiente no local.

Após denúncia de poluição ambiental no estabelecimento, equipe constatou que o Lava Jato estaria lançando rejeitos da limpeza de veículos pesados a céu aberto. Diante do fato, a PMA de Costa Rica interditou a empresa que funcionava no posto entre as rodovias BR 060 e MS 306, no município de Chapadão do Sul.

Os policiais constataram ainda que no local, as caixas separadoras de óleo e lubrificantes estavam cheias, devido à falta de manutenção, vazando os efluentes oleosos e com os produtos resultantes das lavagens escoando para o pátio da empresa, atingindo uma propriedade vizinha e contaminando o solo.

A equipe constatou também a queima de pneus velhos e resíduos da borracharia a céu aberto, deixando de atender as exigências da logística reversa na devolução de resíduos conforme prescrevem as normas, bem como óleo em tambores cortados e contaminando o solo e resíduos sólidos e pneus velhos espalhados pelo local.

As atividades e serviços foram paralisados. A empresa foi autuada administrativamente e foi multada em R$ 10 mil. O responsável poderá responder por crime de poluição, com pena de um a quatro anos de reclusão. Ele também foi notificado a regularizar toda a situação de tratamento e remover os resíduos contaminantes.

