Saiba Mais Polícia Motorista de Vectra é preso por esfaquear motociclista após acidente no Serradinho

A defesa do ajudante de pedreiro, de 48 anos, alegou que o esfaqueamento em um motociclista na madrugada de segunda-feira (3) foi uma atitude de legítima defesa, após ser sido encurralado por outros três a quatro motoqueiros na Avenida Duque de Caxias, em Campo Grande.

O episódio aconteceu logo após o acusado se envolver em um acidente com um motociclista e ser perseguido por outros colegas que tomaram as dores da vítima.

"O que ocorreu foi um acidente de trânsito em que a suposta vítima e mais 4 ou 5 indivíduos tentaram agredir o acusado, sendo que o mesmo apenas se defendeu", disse a defesa, por meio do advogado Jonatas Giovane de Paula dos Reis.

Nesta terça-feira (4), o homem passou por audiência de custódia e teve a prisão em flagrante pela tentativa de homicídio, convertida em preventiva. Mas a defesa já avisou que entrará com pedido de liberdade nos próximos dias.

Jonatas informou que a esposa do ajudante de pedreiro, que estava com ele no momento dos fatos, registrou um boletim de ocorrência referente a lesão corporal dolosa, pois ambos teriam sido alvo de agressões.

Reportar Erro

Saiba Mais Polícia Motorista de Vectra é preso por esfaquear motociclista após acidente no Serradinho

Deixe seu Comentário

Leia Também