Lembra dele? Idoso abandonado pela filha é encontrado na BR-262 pela PRF

O idoso, de 71 anos, abandonado pela filha no Aero Rancho no mês de maio deste ano, foi reencontrado por uma equipe da Polícia Rodoviária Federal na BR-262, em Campo Grande, durante essa segunda-feira (30). A imagem foi compartilhada nas redes sociais.

Para quem não se lembra do caso, o JD1 Notícias noticiou no final de maio, que a filha não queria mais saber do pai e até insinuou que poderiam jogar o idoso no inferninho, para a equipe da Polícia Militar, que encontrou a vítima no Hospital Regional.

"Vocês têm tempo para achar meu celular, então se virem para achar minha casa. Eu não vou falar onde moro. Não quero ele aqui (pai). Podem até jogar lá no inferninho ou enfiar em algum buraco", disse aos militares, conforme o histórico do boletim de ocorrência.

Mas dessa vez, a história poderá ser diferente. Segundo a publicação, o idoso foi visto por um caminhoneiro, que cedeu um casaco do próprio corpo para proteger a vítima, que estava perdida pela rodovia e com apenas uma camisa diante do intenso frio que fazia na cidade.

A PRF levou o idoso até a base, onde serviu um chá quente e algumas frutas para ele, e depois, transferindo ele para a sede da Assistência Social da capital, onde por lá, foi informado que um filho que mora no interior de Mato Grosso do Sul, deseja acolhê-lo.

"A história deve ter um final mais feliz", destaca a publicação de um policial rodoviário federal.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também