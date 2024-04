Lesa Pátria chega a 26° fase e PF cumpre mandados em MS e mais 7 estados

A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta terça-feira (16), a 26° fase da Operação Lesa Pátria, onde o objetivo segue sendo identificar as pessoas que financiaram, fomentaram e promoveram ajuda as pessoas que estiveram nos atos golpistas em 8 de janeiro do ano passado em Brasília.

Nessa fase, foram expedidos 18 mandados de busca e apreensão que estão sendo cumpridos simultaneamente no Rio Grande do Norte, Santa Catarina, São Paulo, Minas Gerais, Espírito Santo, Tocantins e Mato Grosso do Sul.

Em solo sul-mato-grossense, a PF cumpre 3 mandados, mas não foi informado quais cidades são alvos da operação.

"Foi determinada a indisponibilidade de bens, ativos e valores dos investigados. Apura-se que os valores dos danos causados ao patrimônio público possam chegar à cifra de R$ 40 milhões", diz trecho da nota do órgão.

A PF, ainda informa, que os fatos investigados constituem, em tese, os crimes de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado, associação criminosa, incitação ao crime, destruição e deterioração ou inutilização de bem especialmente protegido.

