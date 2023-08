Leva, mas apanha: homem tem celular roubado, mas desce a porrada em ladrão na Capital

Um homem, de 54 anos, entrou em luta corporal e desceu a porrada em um ladrão, que conseguiu levar seu celular em um assalto durante a madrugada desta terça-feira (22), na rua Brilhante, região da Vila Bandeirante, em Campo Grande.

A vítima, apesar de bater no suspeito, também ficou lesionada e apresentou um pequeno corte na cabeça, precisando ser encaminhado para o UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Leblon pelo Corpo de Bombeiros.

Segundo consta no boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada para a situação e encontrou a vítima no endereço, onde relatou que retornava do seu trabalho para sua casa e foi abordado por um indivíduo alto e roupas pretas que anunciou o assalto.

Após a luta entre os dois, a vítima teve seu celular levado pelo ladrão.

O caso foi levado para a delegacia, onde foi registrado como roubo.

JD1 No Celular

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui. E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também