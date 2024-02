Lewandowski diz que presídios federais terão reconhecimento facial

Na madrugada desta quarta-feira (14), os presidiários Deibson Cabral Nascimento, de 33 anos, e Rogério da Silva Mendonça, de 35, fugiram da Penitenciária Federal de Mossoró, no Rio Grande do Norte.

Segundo o ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, os foragidos usaram um alicate, que estava jogado no canteiro de obras, que deveria estar trancado, assim como em outras reformas de presídios. Hoje (15), Lewandowski afirmou que houve uma série de falhas que possibilitaram a fuga dos dois homens.

Uma das medidas adotadas pelo ministro para evitar que mais casos assim aconteçam, é modernizar o sistema de videomonitoramento dos cinco presídios federais e aperfeiçoar o controle de acesso com reconhecimento facial de todos que entram nas unidades.

Além disso, serão ampliados os sistemas de alarmes e sensores de presença nas penitenciárias federais. A construção de muralhas em volta dos presídios também está nos planos, assim como foi feito na unidade do Distrito Federal. Mais 80 policiais penais federais serão nomeados para reforçar o sistema prisional do país, e parte deles serão enviados para Mossoró.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também